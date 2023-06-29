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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات المصرية

تأهيل الباحثين لريادة
تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

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وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الباحثين من التعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online)

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن للراغبين في التسجل يرجي الدخول علي هذا الرابط:

https://r2e.untapcompete.com/

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن آخر موعد للتقديم: 18 يوليو  2023

وكان قد أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات الدمرداش  خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استمرار عمل مستشفيات الدمرداش بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية في حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.

وزارة التعليم العالى البحث العلمي الباحثين ورش العمل التدريبية برنامج تأهيل الباحثين ريادة الاعمال Jobs Education

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