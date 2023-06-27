موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات الكترونيًا علي نتيجة الامتحانات التحريرية أمام طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023، على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى يوم الاثنين 3 يوليو، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الالتماسات تقدم الكترونيًا خلال أيام الاجازات الرسمية، وسيتم فحصها، وإعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023 قبل بدء الامتحانات الشفوية.

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول بحقوق عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه يمكن لطلاب معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username واختيار كلية الحقوق.

* في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بـAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة وصغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن 8 حروف.

وكان قد تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة مبني الإدارة العامة لرعاية الشباب ومسرح رعايه الشباب بعد تطويره والمرور علي لجان اتحاد طلاب الجامعة وقام سيادته بتشجيع الطلاب علي ممارسه الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية .

وأشاد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بالجهود التي يقدمها قطاع التعليم والطلاب من دعم للأنشطة الطلابية المتميزة والتي رفعت اسم جامعة عين شمس عاليا بين صفوف الجامعات المصرية بالاضافة الى ما يقدمه القطاع من صيانة مستمرة للمباني التي تخدم طلاب الجامعة والتجديدات التي يقوم بها علي كافة المستويات ،كما اشاد سيادته اثناء زيارته لمكتب التنسيق بجامعة عين شمس بالاستعدادات التي يقوم بها قطاع التعليم والطلاب لاستقبال الطلاب بمكتب التنسيق والذي يقدم خدمة وطنية عظيمة.

هذا بالإضافة الى متابعة الاستعدادات النهائية للملتقي التدريبي لسواعد جامعة عين شمس لإعداد القيادات الطلابية ٢٠٢٣