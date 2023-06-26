أخبار التعليم| الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: العمل الشاق والاستمرارية مفتاحا لتحقيق الإنجازات.. مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

نشر رضا حميدة كبير معلمين الكيمياء بإدارة شبين التعليمية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذج اجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

تخريج الدفعة الأخيرة من برنامج التصميم الدوائي بـ صيدلة عين شمس

ناقشت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية للدفعة الـ ١٢ والأخيرة ببرنامج التصميم الدوائي بنظام الساعات المعتمدة.

فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الحائز على جائزة الدولة التشجيعية: الفوز يعد تقديرا معنويا كبيرا

قال الدكتور أحمد محمد أبو ضيف، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إنه حاز على الجائزة بعد تقدمه بأبحاث في مجال العلوم الأساسية "الكيمياء"، وهي مكونة من خمسة أبحاث من بينها استخدام المواد النانومترية في تنقية المياة، واستخدام المواد النانومترية للأدوية ووظيفتها لتسريع امتصاص الجسم لتلك الأدوية في فترة قصيرة .

محمد مجاهد لـ"مجموعة العشرين": مصر نفذت 80% من خطة تطوير التعليم الفني

شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ممثلًا لمصر نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى اجتماع وزراء التعليم لدول مجموعة العشرين والدول المستضافة، وذلك خلال الفترة من 20 - 22 يونيو 2023، فى مدينة بونيه بالهند.

رئيس جامعة عين شمس ونوابه في جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة مبني الإدارة العامة لرعاية الشباب ومسرح رعايه الشباب بعد تطويره والمرور علي لجان اتحاد طلاب الجامعة وقام سيادته بتشجيع الطلاب علي ممارسه الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية .

خبير يكشف دور مراكز التميز في تطوير الأداء البحثي بالجامعات المصرية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهم دور حاسم في دعم الجامعات المصرية وتعزيز الأداء البحثي بها، حيث يتم توفير الدعم المالي والموارد اللازمة للجامعات لتحسين بنيتها التحتية وتحديث التجهيزات وتوفير الموارد البحثية والتقنية الحديثة.

الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: العمل الشاق والاستمرارية مفتاحا لتحقيق الإنجازات

قال الدكتور أحمد على القرملاوي، المدرس بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إن الشعور الذي بداخله لا يمكن وصفه بالكلمات، فالتكريم يعد حافزًا قويًا لاستمرار العلماء في مشاريعهم وبحوثهم، وعندما يأتي التكريم من الدولة، يكون له معنى كبيرًا من الناحية المعنوية.