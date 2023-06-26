تخريج الدفعة الأخيرة من برنامج التصميم الدوائي بـ صيدلة عين شمس

ناقشت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية للدفعة الـ ١٢ والأخيرة ببرنامج التصميم الدوائي بنظام الساعات المعتمدة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور وعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنمية البيئة، والدكتورة أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أمانى كامل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو زيد منسق برنامج الساعات المعتمدة والدكتور نيرمين فيكتور، والدكتورة دينا عمر نائبي منسق البرنامج.

وافتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل، عميدة الكلية اليوم، بكلمة محفزة وناصحة الطلاب على الاهتمام بالنشر بالمجلات العلمية بعد الانتهاء من المشروعات البحثية و ذلك لأهميتها وما تقدمه و تتيحة في الحصول على فرص عمل أفضل.

تم عرض ٧ مشاريع بحثية من تنفيذ ٧٢ طالبا وطالبة تحت إشراف ١١ مشرفا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتحكيمهم من قبل لجنة بـ ٢٠ من الأساتذة من مختلف كليات الصيدلة بمصر.

الجدير بالذكر وما يدعو للفخر بأبناء صيدلة عين شمس أن أحد المشروعات تم نشره في مجلة علمية دولية مرموقة (Q1).

واختتمت الدكتورة أمانى اسامة كامل الإحتفالية بتقديم شهادات الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس المشرفين و المحكمين على المشروعات.

الجدير بالذكر أنه في نهاية اليوم تم الاعلان عن ٣ من المشروعات قد فازت بدروع “Best Topic - Best presentation-Pest Poster”.