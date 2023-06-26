بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية.. أحمد مصطفى: حافز كبير لاستكمال المسيرة

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، منذ قليل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس.

وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وقال الدكتور محمد أيمن عاشور خلال مجلس الأكاديمية منذ قليل، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وقدم الدكتور أحمد محمد سعد مصطفى مدرس بكلية الزراعة جامعة الزقازيق حاصل علي جائزة الدولة

التشجيعية فى العلوم ، الشكر والتقدير للجامعة ، على دعمهم وتشجيعهم المتواصل لأعضاء هيئة التدريس من أجل حصد الجوائز و رفع مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد سعد ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن جائزة الدولة تعتبر من أرقى الأوسمة التي يمكن أن يحصل عليها أي باحث معربا عن فخره بالحصول عليها .

وأضاف المدرس بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، أن الجائزة هي أهم الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتي العملية والعلمية وبمثابة الحافز الأكبر لاستكمال المسيرة .