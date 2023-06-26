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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس، في جلسته التي عقدها يوم السبت الموافق 24 يونيو ، كلاً من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

حيث قام الدكتور خالد قدري عميد الكلية ، بإهداء رئيس الجامعة ونائبه درع التكريم بحضور أعضاء مجلس الكلية.

وفي كلمته تقدم الدكتور محمود المتيني بالشكر والتقدير إلى كلية التجارة و الدكتور خالد قدري على هذا التكريم ، مؤكداً أن روح الفريق التى يتحلى بها كافة قيادات الجامعة والكليات تعد من أهم أسباب الانجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن إدارة كلية التجارة متميزة وشريك فاعل في كافة النجاحات التى حققتها الجامعة ، مؤكدا أن هناك خطة طموحة تم وضعها للجامعة ، وأن ما تم تحقيقه يمثل جزء منها ، وستستمر التطويرات للوصول إلي الأفضل .

وأكد أن الجامعة تسعى لتحقيق بيئة تعليمية جاذبة، فى ظل تنافس وسباق محموم و متسارع، ودعا إلي تشجيع النشر الدولي والسعي لرفع التصنيف الدولي للجامعة.

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كذلك تقدم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بالشكر على التكريم ، مشيدا بإدارة كلية التجارة واصفا إياها بأنها إدارة منضبطة ودؤوبة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها ، كما أن أساتذة الكلية كانوا خير معين لإدارة الجامعة في الكثير من الأمور خاصة الإدارية والمالية.

ودعا قيادات الكلية إلى تحفيز الباحثين على النشر الدولى خاصة في مجالي العلوم الإنسانية والاجتماعية .

مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا 
مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا 
مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا 
مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا 

فى كلمته أشاد الدكتور خالد قدرى بالإنجازات غير مسبوقة التى شهدتها كافة قطاعات الجامعة خلال تولي الدكتور محمود المتيني رئاسة الجامعة ، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات مثل مدينة عين شمس الطبية ، والجامعة الأهلية ، وإنشاء مبنى الشبكات ومركز الابتكار ، بالإضافة إلي التطوير الذي شهدته أعمال الكنترول والامتحانات والمقررات الإلكترونية ، والتصنيف الدولي للجامعة وغيرها من الإنجازات.

وأضاف د. خالد قدرى ، أن هناك اهتمام بأعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة ، واهتمام بالطلاب والأنشطة الطلابية ، مشيدا بالتطوير الذي شهده قطاع الدراسات العليا خلال فترة رئاسة الأستاذ الدكتور أيمن صالح له، ودور سيادته في رفع كفاءة البحث العلمى والنشر الدولى ، وتطوير اللوائح لخدمة البحث العلمي فى الجامعة.

في كلمتها أكدت الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يتمتع برؤية مستقبلية استطاع من خلالها إحراز تقدم ملحوظ في كافة قطاعات الجامعة .

كما أشادت بدور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، في الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى داخل الجامعة واهتمامه بالطلاب وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم بالإضافة إلي اهتمامه بالنشر الدولي .

جدير بالذكر ايضا حضر  التكريم  مجموعتي طلاب منحة شيكاغو خلال الأعوام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وقدم الطلاب  باقات الزهور لكل من اد محمود المتينى، اد ايمن صالح موجهين الشكر لادارة الجامعة وإدارة الكلية علي ما قدموه من جهد ودعم لطلاب منحة شيكاغوا. حيث اوضحت ا.د هيام وهبة المنسق العام للاتفاقية والمشرف على الطلاب  أنه حتى الان حصل ٢٠ طالب من الكلية على المنحة منذ ٢٠١٨ بينما حصل ٣ طلاب على فرصة استكمال الدراسة والتخرج من جامعة شيكاغو .

كلية التجارة بجامعة عين شمس جامعة عين شمس مجلس كلية التجارة كلية التجارة محمود المتيني الدكتور محمود المتيني المتيني

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