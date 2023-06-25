عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023.. طلاب الأدبي بالجيزة: الجغرافيا أحلى عيدية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣

رسم امتحان مادة الجغرافيا البسمة على اوجه طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية في محافظة الجيزة. 

ورصد «موقع صدى البلد» ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، عقب خروجهم من أبواب اللجان بعد أداء امتحان الجغرافيا اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.
 

txt

وزير التعليم لطالبة بلجنة ثانوية عامة : ماتجاوبيش في ورقة الأسئلة

قال طالب بؤدى امتحان مادة الجغرافيا بمدرسة الأورمان بالجيزة  إن الامتحان جاء سهلًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تفرق بين الطالب العادي والمتميز، مشيرا إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومن المنهج الدراسي، والوقت كان كافيًا.

وأضاف طالب بالصف الثالث الثانوى  يؤدى امتحان الجغرافيا بمدرسة الأورمان بالدقى ، أن الامتحان جاء مباشرًا ومن المنهج، كما أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ونتمنى أن تكون جميع الامتحانات بهذا الشكل.
 

وأشار الطالب، إلى إن امتحان مادة الجغرافيا اليوم في المجمل كان جيدًا في معظم نقاطه، وإن متوسط معظم أسئلة الامتحان من الامتحانات التجريبية وأسئلة الكتب والملخصات التي قاموا من خلالها باستذكار الدروس قائلا " امتحان الجغرافيا احلي عيدية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

الأهلي يكسب مواجهة “تجديد العقود”| كواليس توقيع ثلاثي الفريق.. “المخيف" يقترب.. وكولر ”في السكة"

ادعوا لبابا .. طارق النهري على سرير المستشفى

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي بأطفيح

تستوعب 250 ألف راكب يوميا.. مميزات كبيرة لمحطة بشتيل الجديدة| تفاصيل

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

مفيش امتحان سهل| خبير تعليم يعلق على شكاوى صعوبة كيمياء الثانوية العامة

رفع درجة الاستعداد القصوى.. هيئة الرعاية الصحية تشكل غرفة طوارئ لتأمين احتفالات العيد

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

الفرق كبير.. صور رضوى الشربيني وياسمين عز بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

مش هتتعرض للخطر أبدا.. جمال شعبان ينشر نصائح لمرضي الضغط المرتفع

فيديو

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ