امتحانات الثانوية العامة 2023.. طلاب الأدبي بالجيزة: الجغرافيا أحلى عيدية

رسم امتحان مادة الجغرافيا البسمة على اوجه طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية في محافظة الجيزة.

ورصد «موقع صدى البلد» ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، عقب خروجهم من أبواب اللجان بعد أداء امتحان الجغرافيا اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.



قال طالب بؤدى امتحان مادة الجغرافيا بمدرسة الأورمان بالجيزة إن الامتحان جاء سهلًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تفرق بين الطالب العادي والمتميز، مشيرا إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومن المنهج الدراسي، والوقت كان كافيًا.

وأضاف طالب بالصف الثالث الثانوى يؤدى امتحان الجغرافيا بمدرسة الأورمان بالدقى ، أن الامتحان جاء مباشرًا ومن المنهج، كما أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ونتمنى أن تكون جميع الامتحانات بهذا الشكل.



وأشار الطالب، إلى إن امتحان مادة الجغرافيا اليوم في المجمل كان جيدًا في معظم نقاطه، وإن متوسط معظم أسئلة الامتحان من الامتحانات التجريبية وأسئلة الكتب والملخصات التي قاموا من خلالها باستذكار الدروس قائلا " امتحان الجغرافيا احلي عيدية".