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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم لطالبة بلجنة ثانوية عامة : ماتجاوبيش في ورقة الأسئلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب بها ٣٦٢ طالب وطالبة، منهم٧٢ طالب وطالبة بالقسم الأدبي و١١٧ طالبا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و٢٧ طالبا وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

جاء ذلك في إطار زيارة وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني اليوم لمحافظة الشرقية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023. 

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.

وردا على استفسار احدى الطالبات حول الاجابة في كراسة الأسئلة، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددا على أهمية تركيز الطلاب على الحل الحل فقط في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وردًا على استفسار آخر لإحدى الطالبات حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا ، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلا: "ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح".

وقد أثنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هدوء وانضباط اللجان في المحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، مشددا على أهمية مواصلة اجراءات استخدام العصا الالكترونية عن بعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب حرصا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وفي هذا الإطار، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام العصا الالكترونية في حضوره للتفتيش على الطالبات عن بعد داخل اللجنة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية. 


وقد تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة، والتى تضم عدد ٣٥١ طالبة، منهم ١١٢ طالبة بالقسم الأدبي، و٢١٤ طالبة بالقسم علمى علوم و٢٥ طالبة بالقسم علمى رياضة.

وحرص الوزير خلال الزيارة على الاطمئنان على اجراءات سير الامتحانات باللجان داخل المدرسة واستخدام العصا الإلكترونية في اجراءات التفتيش، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، مشيرا إلى أن حيازة أى طالب للهاتف المحمول داخل اللجنة يعرضه لاجراءات قانونية تصل لحرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الأستاذ محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
وزير التربية والتعليم في الشرقية اليوم
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