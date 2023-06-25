امتحانات الثانوية العامة 2023.. القلق على وجوه الطلاب قبل بدء امتحانى الكيمياء والجغرافيا

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، لأداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية بإجمالي 780 ألف و25 طالب و طالبة.



وسيطرت حالة من القلق على وجوه الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان، حيث شهدت مقار اللجان الامتحانية.

وكثفت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، كما فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطها لتأمين العملية الامتحانية وحظر وقوف السيارات، وتجوب عدد من الدوريات المتحركة أحياء المحافظة المختلفة، في ظل انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل يسر.

وكانت قد زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية ، فجر اليوم.

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