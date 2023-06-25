مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة 2023 أمام اللجان استعدادا للكيمياء والجغرافيا.. صور

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، في رابع أيام الامتحانات، لأداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 780 ألف و25 طالب و طالبة.

ومن المقرر أن يبدأ امتحانى الكيمياء والجغرافيا في الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر ظهرا



وبدأ الطلاب الخضوع للتفتيش الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش.

وقام مسؤولو اللجان بإبعاد تجمعات أولياء الأمور أمام بوابات اللجان تنفيذا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني



ويبدأ بعد قليل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر زمن امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حسب المذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

كما يبدأ بعد قليل ايضا طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر زمن امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حسب المذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وبدأ طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الجغرافيا الورقة الثانية ، والذي يستمر ايضا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

كما بدأ الان ايضا طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في اداء امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لمدة ساعتين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

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