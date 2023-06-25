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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. رمزي عبدالعزيز ضيفاً لجامعة عين شمس للحديث عن التصميم المهني الذكي

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول".

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم مستوي علمي متميز بين الطلاب والخريجين يتواكب مع متطلبات سوق العمل المعاصر والمنافسة عالميا كأحد الجامعات الرائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي بالمنطقة.

والمحاضرة يلقيها الدكتور/رمزي عبدالعزيز - المدرس والباحث بجامعة التو بفنلندا.

دكتور رمزي عبد العزيز هو شخصية ملهمة ومؤثرة في عالم التعليم والعلوم. حصل د. رمزي علي درجة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا النانو من جامعة كيل في ألمانيا ويعمل حالياً كـ”Staff Scientist” بجامعة Aalto في فنلندا، وهي إحدى أفضل الجامعات التكنولوجية في العالم. وعلاوة على ذلك، أسس الدكتور رمزي موقع Eduhub21، وهي إحدى أكبر المنصات العربية للتوجيه الأكاديمي والمهني والطلابي، حيث يتابع د. عبدالعزيز أكثر من مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. صدر لدكتور رمزي اخيرا كتاب "عافر" صاحب أعلى التقييمات على منصة أبجد ومنصات التواصل الإجتماعي. الكتاب يشارك تجارب واقعية ومحطات عدة، عبرت عن رحلة المؤلف المعافرة من داخل مصر، المانيا، وفنلندا.

تتناول المحاضرة اهم المهارات التي يجب ان يكتسبها الطلاب اثناء مرحلة الجامعة وما بعدها، ما يتطلبه سوق العمل المعاصر، المسارات المهنية والأكاديمية التي تنتظر الخريج، العيادة التعليمية، والسفر والدراسة بالخارج. تتناول المحاضرة ايضا حلقة نقاشية تتناول الجوانب المختلفة للتصميم المهني. في نهاية المحاضرة والحلقة النقاشية، سيكون هناك حفل للتوقيع علي نسخ من كتابه للسادة الحضور الراغبين في توقيع المؤلف علي نسختهم الخاصة.

المحاضرة والحلقة النقاشية ينظمها قطاع الدراسات العليا بالتعاون مع إدارة متابعة الخريجين بجامعة عين شمس.

تعقد المحاضرة والحلقة النقاشية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا غدا الأحد الموافق 25 يونيو 2023 بمدرج المحلاوي بكلية الطب - جامعة عين شمس.

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