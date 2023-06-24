انطلاق فعاليات المعسكر التدريبى فى مسار الطلاب بمسابقة عين شمس تبتكر 2023

انطلقت فاعليات المعسكر التدريبى فى مسار الطلاب فى مسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و تنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة تحت اشراف

الدكتور محمد البحيرى مدير المركز ، الدكتور وئام محمد نائب مدير المركز ، الدكتور محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا ، الدكتور . اسلام عدلى و مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

جدير بالذكر انه من المقرر اقامة الحفل الختامى لملتقى عين شمس تبتكر ٢٠٢٣ يوم الاربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ بمقر المركز.

للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

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انطلاق فاعليات المعسكر التدريبى فى مسار الطلاب فى مسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣ (1)

انطلاق فاعليات المعسكر التدريبى فى مسار الطلاب فى مسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣ (2)