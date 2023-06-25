طلاب الثانوية العامة 2023 يكشفون آراءهم في امتحان الجغرافيا

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2023 حول امتحان مادة الجغرافيا، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورصد موقع صدي البلد آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، والتي تباينت حول كونه متوسطًا، موضحين أن الطالب الضعيف يستطيع حل أكثر من ثلث الامتحان بسهولة .

وأكدت نسبة كبيرة من الطلاب أن الامتحان مناسب وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما أكد عدد آخر أن الامتحان كان به عددا من النقاط الصعبة،موضحين أن الامتحان كان به عدد من الاسئلة الصعبة التي كانت تستهدف الطالب المتميز.

وأكد طالب بمدرسة الاورمان بالدقى ، أن الامتحان جاء سهلًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تفرق بين الطالب العادي والمتميز، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومن المنهج الدراسي، والوقت كان كافيًا.

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المضبوط، وسيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.