الجغرافيا ترسم الفرحة على وجوه شعبة أدبي بالثانوية العامة 2023

رصد «موقع صدى البلد» ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، عقب خروجهم من أبواب اللجان بعد أداء امتحان الجغرافيا اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.

ارتسمت الفرحة والسعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة عقب أداء امتحان اللغة الجغرافيا ، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تفرق بين الطالب العادي والمتميز، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومن المنهج الدراسي، والوقت كان كافيًا.

وأضاف طالب بالصف الثالث الثانوي يؤدى امتحان الجغرافيا بمدرسة الاورمان بالدقى ، أن الامتحان جاء مباشرًا ومن المنهج، ولكن المقالي كان يحتاج إلى وقت أطول عن المدة المحددة له، كما أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ونتمنى أن تكون جميع الامتحانات بهذا الشكل.

وأشار الطالب إلى أن الامتحان جاء بصعوبة بسيطة في نصف الأسئلة والوقت كان كافيا ،لافتاً إلى إن امتحان مادة الجغرافيا اليوم في المجمل كان جيدًا في معظم نقاطه، وأن متوسط معظم أسئلة الامتحان من الامتحانات التجريبية وأسئلة الكتب والملخصات التي قاموا من خلالها باستذكار الدروس.