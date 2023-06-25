سهل ولا صعب.. آراء طلاب الثانوية العامة بعد امتحاني الكيمياء والجغرافيا| شاهد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن آرائهم في امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، والتي أنهوها اليوم الأحد ٢٥ يونيو.

وقالت طالبات مدرسة المعادي الثانوية، عن سهولة امتحان الجغرافيا، وتداول أسئلته من المنهج المقرر.

وأنهى الطلاب امتحان الجغرافيا، قبل انتهاء الوقت الأصلي للامتحان، لسهولة الأسئلة، واعربوا عن سعادتهم بتوزيع الدرجات.

وعن امتحان الكيمياء، جاءت ردود الفعل حوله إيجابية، ووجود أسئلة محدودة تتطلب التفكير.

من جانب آخر، نشرت جروبات شاومينج إجابات كاملة لامتحاني الكيمياء و الجغرافيا اللذان يؤديهما الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد أن نشرت جروبات شاومينج صور أسئلة امتحاني الكيمياء و الجغرافيا بعد توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

https://fb.watch/lnLOqdPjeS/?mibextid=v7YzmG