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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوغاريتمات في الكيمياء وأسئلة الجغرافيا مباشرة.. أبرز ردود أفعال طلاب الثانوية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شكا طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023، فى الإسكندرية، من صعوبة امتحان الكيمياء اليوم الأحد للشعبة العلمية، بينما أعرب طلاب الأدبي عن ارتياحهم من أسئلة امتحان الجغرافيا.

 

وقال عدد من الطلاب في تصريحات لصدى البلد، إن امتحان الكيمياء كان صعبا ويعتبر لوغاريتمات بالنسبة لنا وخاصة أسئلة الاختيار من متعدد، بينما جاءت الأسئلة المقالية سهلة ومباشرة.

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وأكدوا أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة على جميع الأسئلة وتم الإسراع فى الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد للمادة.

 

بينما قال طلاب الأدبي أن امتحان الجغرافيا كان سهلا ومباشرا رغم طول الأسئلة إلا أنه كان هناك وقت للحل والمراجعة.

 

وقالت نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، إن غرفة العمليات المركزية فى المديرية لم تتلق شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، بشأن الامتحان ومواعيد فتح اللجان.

 

وأوضحت أنه يؤدى الامتحان 56 الف و579 طالب وطالبة أمام 148  مقر لجنة امتحانية، بواقع  23063 طالباً للقسم الادبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالب ودولى 2234 طالب.

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