طوارئ بصرف صحي الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمسئولي القطاعات المختلفة بالشركة لوضع خطط عمل الاستعداد لعيد الأضحي المبارك.



وقد أعلن اللواء محمود نافع رفع درجة الاستعداد بالشركة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مؤكداً الاستعداد الأمثل بفرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي سدد أو طفح في شوارع المحافظة.



وتابع نافع معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات ومنعاً لحدوث اي انسدادات بالشبكات.



وشدد علي الاستجابة الفورية لجميع شكاوي المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقي البلاغات ومتابعتها والتأكد من اتخاذ اللازم حيالها.



بخلاف المتابعة الدورية علي المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سلامة وإنتظام سير العمل أثناء فترة العيد.



وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي والتي تؤدي إلي إنسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من أثار جسيمة علي الشبكة وعلي البيئة وإنعكاس ذلك علي المواطنين بالمحافظة.



ويتم الإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة علي رقم الخط الساخن 175 أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.