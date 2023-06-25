حي شرق الإسكندرية يحصل 270 ألف جنيه تصاريح نحر بمحلات الجزارة

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، إن لجنة المعاينة الخاصة بتصاريح الذبح بمحلات الجزارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، قامت بتحصيل ٢٧٠ ألف جنيه رسوم التصاريح الخاصة بالذبح ، وذلك طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتطبيق اشتراطات الذبح بمحلات الجزارة.

وأوضح رئيس حي شرق أن اللجنة قامت بالمرور على المحال التي تقدمت بطلبات المعاينة الخاصة بالتصريح اللازم للذبح ولإقامة الشوادر بمحال الجزارة وبيع وعرض اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشدد على اللجنة بضرورة استمرار المتابعة وفرض الغرامات المقررة على المخالفين لاشتراطات الذبح والمخالفات البيئية وإعادة الشيء لأصله وكذا مقيمي الشوادر بدون تصريح مسبق وذلك لحين انتهاء فترة العيد

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحى رئيس اللجنة ، وجميع أعضاء اللجنة من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والعضو القانوني ورخص المحال والإيرادات بالحي .