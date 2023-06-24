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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يعلن إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوي الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

وكلف محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، وشدد علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد. كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد. محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

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وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية. 
وكذا التأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف علي مستوي المحافظة، والتنسيق مع مرفق الأسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين.

هذا وتم توجيه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرفع درجة الاستعداد بجميع الشواطىء لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد. كما تم التشديد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش. مشيراً أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطيء. وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

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