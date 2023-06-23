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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية: غلق 53 منشأة وضبط 5864 حالة إشغال خلال أسبوع

حملات مكبرة بشوارع
حملات مكبرة بشوارع الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 53 منشأة، والتحفظ على 5864 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1027 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 450 ألف جنيه علي منشآت المخالفة وذلك خلال أسبوع.

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