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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: منع إقامة الشوادر أو النحر بالشوارع وإزالة الإشغالات قبل العيد

منع الشوادر بشوارع
منع الشوادر بشوارع الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة إستهدفت شارع جمال عبد الناصر ، ش البكباشى العيسوى ، شارع عقل باشا ، شارع نبيل حمدي ، شارع إبراهيم السيد ، ش مصطفي كامل، ش كستانيا، السيوف قبلي،  سيدي بشر قبلي ، ش مسجد الصداقة، ش القاهرة ، ارض الفضالى ، شارع امين خيرت الغندور ، شارع خالد بن الوليد ، شارع دار عيسى ، شارع مسجد الهدي ، المراغي القديمة ، البكاتوشى ، عزبة البحر ، شارع الضرائب العقارية بالسيوف، شارع الأرمن وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 304 ألف جنيه علي المخالفين.

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وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح بالشوارع وإزالة الشوادر المخالفة شملت متفرعات شارع ٤٥ ،ش عثمان بن عفان ، ش الصفا والمروة ، منطقة اسكوت والعماروة ، ش ٣٠ الجديد وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 51 ألف جنيه.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح بالشوارع وإقامة الشوادر بالطرق العامة شملت منطقه كرموز  ومنطقة مينا البصل بشوارع الاشوان ، السلطان شاه ، الملك شاه ، السكري وأسفرت الحملة عن إزالة 5 فروشات أغنام مخالفة وفرض غرامات فورية تقدر ب 51 ألف جنيه علي المخالفين.
   
وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته لمنع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة إستهدفت الحملة حارة الأستقلال ، محسن باشا ، شارع ابن بطوطة،  هارون الرشيد ، القاضي سند،  الفارابي،  ساحة بكير ، شارع مراد بك وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 27 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملات مكبرة للتفتيش على محال الجزارة للتأكد من التصاريح اللازمة لإقامة الشوادر شملت الحملة شارع نصر الدين وسيدي ياقوت ورأس التين وسيدي عبد الرحمن والتوسيلي ، وحارة الهلال والشهداء وتيمور وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 310 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 33 ألف جنيه.

الاسكندرية الإجراءات القانونية استقبال عيد الأضحى ازالة الاشغالات الضرائب العقارية الصفا والمروة

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