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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: نحرص دائما على تفعيل دور المجتمع المدني ودعم المبادرات التنموية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل ممثلي المجتمع المدني

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من ممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس آب الخدمية، وذلك لفتح باب التواصل والتعاون كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع السكندري، وشريك أساسي لتحقيق التنمية، وذلك انطلاقا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وفي كلمته، أوضح اللواء محمد الشريف أن فكرة إنشاء "جروب واتس آب واحد" يجمع بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية جاءت منذ 5 شهور، وذلك بهدف سرعة إيصال نبض الشارع السكندري، والوقوف أولا بأول على جميع شكاوى واحتياجات المواطن السكندري، وهو ما يصب في صالح المواطنين.

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هذا وقد أشاد اللواء محمد الشريف بدور المجتمع المدني ومساهمته في استكمال جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات.
وأكد أن المحافظة تحرص دائما على تفعيل دور المجتمع المدني ودعم المبادرات للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات القومية  والتنموية التي تمت على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

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