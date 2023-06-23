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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كائن بحري غريب على شاطئ الإسكندرية.. ما حقيقته؟

كائن بحري غريب
كائن بحري غريب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لكائن بحري غريب ظهر على شاطئ جليم بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، مما أثار الرعب بين البعض.

واعتقد البعض أن الكائن الغريب من أنواع القروش الصغيرة، خاصة مع وجود أنياب لها في مقدمة الفم.. فما حقيقة هذا الكائن؟

ما هو الكائن البحري بالإسكندرية؟

الكائن البحري الذي ظهر على شاطئ اسكندرية هو نوع من الأسماك يسمى "المارينا" وهو شائع في جميع الشواطئ بالإسكندرية، ويتداوله الصيادون في حلقة السمك "بالأنفوشي"، ولا توجد خطورة بشأنه، وفقا للدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

سمك المارينا هو جنس من الأسماك من رتبة الأنقليسيات، ويعتبر جنسا من 12 نوعا من ثعابين البحر، وهو نوع من السمك شائع في البحر الأبيض المتوسط.

يتواجد المارينا بكثرة في المناطق الصخرية، وله زعنفة طويلة تمتد من الرأس على طول الظهر حول الذيل وحتى فتحة الإخراج.

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حقيقة ظهور القرش بالإسكندرية

يأتي ذلك بعدما تردد عن ظهور أسماك قرش برفقة صيادين في مياه البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي، حقيقة ما تردد عن ظهور أسماك قرش برفقة صيادين في مياه البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية.

وذكرت المحافظة، أن خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أكدوا أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هي لقرش صغير مولود حديثًا من نوع "ماكو ذو الزعنفة القصيرة" ولا يمثل أي خطورة على المنطقة، حيث يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط.

وأضاف الخبراء أنه يوجد بعض الأنواع الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس، ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيًا، وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة.

كائن بحري غريب سمك القرش قرش الاسكندرية شاطئ جليم سمك المارينا

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