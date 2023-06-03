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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي : تطوير موانئ إسكندرية يجعلها قادرة على استقبال السفن العملاقة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ إن تطوير ميناء الأسكندرية كان تحديا للحكومة في تطويره بالإضافة إلى ضمان استمرارية العمل ؛ مشيرا إلى أن التطوير أدى إلى تشغيل كفئ  وكامل من أكبر الشركات العالمية مما ساعد على تناقل الخبرات لمصر .

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال تفقده بمحافظة الأسكندرية برفقة وزير النقل الفريق كامل الوزير ؛ أن تطوير مواني إسكندرية يجعلها قادرة على استقبال السفن العملاقة ؛ مشيرا  إلى أن  التطوير الذي تم في الميناء كان مخطط له أن يتم إنجازه على مدار 15 سنة  لكن تم تكثيف الجهود حتى نساعد على تعظيم قدرات الدولة  لتتمكن من أن تكون مركزا عالميا في التجارة الضخمة  مع  زيادة حجم الصادرات من هذه المواني مع زيادة فرص العمل مما يساعد على تقليص حجم البطالة .

 

استقبال السفن تطوير ميناء الإسكندرية الفريق كامل الوزير بمحافظة الإسكندرية دكتور مصطفى مدبولي

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