الصين تحفر 10 طبقات من سطح الأرض.. تفاصيل

عرضت قناة سكاي نيوز الإخبارية تقريرا أفاد أن بالصين نشاط جيولوجي غريب يشهده كوكب الارض في دوله الصين وذلك من خلال ثقب أو حفرة بعمق 10 كيلو متر.

وتابع التقرير أنه وفق خبر تداولته وسائل الإعلام الصينيه ان مشروع ثقب الارض يأتي في اطار مساعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإكتشاف المعادن ومواد الطاقه وحدود جديده فوق سطح الارض وبباطن الأرض وعمليه الحفر بدأت منذ الثلاثاء الماضي في مدينة تشينج يانج الغنية بحقول النفط في شمال البلاد ويمثل المشروع علامة بارزة في استكشاف الصين لاعماق الارض ويوفر فرصه غير مسبوقه لدراسة المناطق العميقه بالكوكب وأثناء عمليه الحفر وستتوغل المعدات وانابيب الحفر التي تزن اكثر من 2000 طن في عمق الارض مخترقةاكثر من 10 طبقات من سطح الأرض.