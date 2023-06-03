الطفل لا يولد عنيفا.. استشاري يوضح أسباب هذا السلوك

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هناك علامات تدل على الطفل قد يتسم بالعنف، ومنها الصوت المرتفع، واستخدام ألفاظ بذيئة، والضرب، منوها بأننا إذا وجدنا الطفل يتحكم في نفسه في كل الأماكن عدا مكان واحد يكون فيه عنيف، فهذا دليل على أن المشكلة ليست في الطفل، وإنما في المكان.

وأضاف رامي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة تن الفضائية، اليوم السبت، أن الطفل لا يولد عنيفا إلا في حالات مرضية نادرة، وإنما الأغلب أن الطفل يتعلم السلوك العنيف بسبب محيطه؛ منوها بأنه إذا وجد الطفل أن استخدامه للعنف يحقق له ما يريد، فأنه سيعتاد على هذا السلوك، مشيرا إلى أن "أخذ الحق ليس بالضرب"، حيث يجب أن يدرك الطفل أن هناك طرق لأخذ الحق بخلاف العنف والضرب، واستخدام العنف في تقويم الأطفال غير مسموح.

وأشار إلى أن مشاهدة الأطفال محتوى عنيفا يجعلهم أكثر عنفا، كأفلام الكارتون، ودور الأب والأم أن يشرحوا لطفلهم أنه لا يجب تقليد مثل هذه المحتويات.