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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليست سمكة قرش.. مصايف الإسكندرية تكشف حقيقة الصورة المنتشرة على فيسبوك

صورة السمكة التي
صورة السمكة التي أثارت الجدل

كشف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق حقيقة صورة السمكة الغريبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشاطئ جليم.

وقال عبدالرازق في تصريحات اليوم الأربعاء، إن تلك السمكة تسمى مارينا تعيش بالبحر ولا داع للخوف أو الذعر، مؤكدًا أن هذه السمكة تعيش في البحر ويتم اصطيادها بشكل طبيعي ولكن قد يكون شكلها غريب بعض الشئ، مناشدًا بتحري الدقة عند تداول تلك الصور.

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وأشار عبدالرازق إلى أنه يمكن التقاط صور لأسماك عادية على أنها كائنات غريبة من أجل تحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة وجود حل لتلك الظاهرة التي بدأت في الانتشار مؤخرًا.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لسمكة التقطت بشاطئ جليم بمحافظة الإسكندرية، وبدأت التعليقات على الصورة أنها سمكة قرش صغيرة وذكر آخرون أنها ثعبان البحر أو سمكة الحنش.

الاسكندرية التواصل الاجتماعي كائنات غريبة مصايف الإسكندرية سمكة غريبة محمد عبدالرازق سياحة ومصايف

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