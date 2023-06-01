أجواء شتوية.. غيوم وسقوط أمطار في شوارع إسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار تفاوتت حدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، وسط موجة حادة من التقلبات في الأحوال الجوية، وعدم الاستقرار في حالة الطقس.

وتشهد المدينة على مدار يومين حتى الآن موجة تقلبات جوية يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فيما غطت الغيوم والسحب المنخفضة سماء المدينة تبعها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وذكرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، أن هناك تكاثر لبعض السحب المنخفضة والمتوقع خلال الساعات القادمة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا يصاحب ذلك نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.