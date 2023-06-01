محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس اتحاد كمال الأجسام لمناقشة إقامة البطولة العربية ٢٠٢٣

استقبل اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه صباح اليوم ، وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام يترأسه الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه ،ويرافقة الكابتن صالح حسن عضو مجلس ادارة الاتحاد و المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والحكم الدولي محمد محسن سكرتير لجنة الحكام العليا والكابتن احمد ابوجنه بطل العالم واعضاء منطقة الاسكندريه لكمال الأجسام واللياقه البدنيه الكابتن محمود على والكابتن السيد الضوي والكابتن فاروق احمد و ذالك لمناقشة استعدادات إقامة البطولة العربيه الثالثه والعشرون لكمال الأجسام والتاسعه عشر للشباب والثالثه للكلاسيك والفيزيك في الفتره من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 للمره الثانيه في محافظة الاسكندريه وذالك بعد النجاح الساحق الذي حققته نسخه العام الماضي .



ومن جانبه، رحب المحافظ بإقامة البطولة العربيه لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية للعام التاني على التوالى ، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف أمام كل ضيوف مصر الحبيبه من الاخوه العرب المشاركين في البطولة.



وقدم (الشريف) الشكر إلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة الهامة للمرة الثانيه على أرض محافظة الاسكندرية .



وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، و أعرب عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام للمره التانيه على التوالى في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية» وبرعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، ونسعى أن تكون الدورة ال«٢٣» الافضل في البطولات العربية على الإطلاق، ولهذا بدأنا بوضع التصور الامثل للفعاليات المختلفة للبطولة، والإعداد الجيد وتشكيل كافة اللجان للبدء فوراً بعملها.



وشدد (فهيم) أن البطولة العربية لكمال الاجسام مسموح لجميع اللاعبين المشاركة فيها بدون شروط وبدون إجراء اختبارات منتخب هذا وستقام المنافسات في فئات كمال الأجسام للرجال والناشئين والاساتذة والفيزيك والكلاسيك وتم اضافة فئة الناشئين تحت ١٨ سنه لأول مره في تاريخ البطوله العربيه وذلك لفتح المجال لكل الرياضيين للمشاركه في الحدث الاكبر هذا العام.

وأشار (فهيم) إلى انه قد تم تاكيد حضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه وأنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي على اختيار مجموعة من الحكام الدوليين الأجانب والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة المختلفة في منافسات كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك والماسكولار فيزيك، للناشئين، والرجال والأساتذة

وتم ايضا توجية الدعوة لكافة الاتحادات العربية للاستعداد للمشاركة وأبدى الجميع موافقتهم المبدئية على الاشتراك ومن المتوقع مشاركة 18 دوله عربيه على الاقل، وكذلك تم إرسال خطاب رسمي لكافة مناطق كمال الأجسام في مصر للاستعداد وتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية وبدون أختبارات كما ذكرنا من قبل وهناك كروت احتراف وجوائز ماديه وعينيه و مفاجأت كبري سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً

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