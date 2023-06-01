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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار كلية الزراعة جامعة الإسكندرية مقرًا لخط إنتاج أصناف جديدة للطماطم

اجتماع بجامعة الإسكندرية
اجتماع بجامعة الإسكندرية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الإجتماع الثالث للجنة تسيير "مشروع قيمة الطماطم "،  لبيان الموقف التنفيذي للمشروع الذي تستضيفه كلية الزراعة بالشاطبي، ومناقشة التحديات القائمة والوقوف على الخطة المستقبلية للمركز الخدمي التعليمي لسلسلة قيمة الطماطم، بحضور الدكتور عمرو هزاع، رئيس وحدة مشاريع التنمية بوزارة التجارة والصناعة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة، والسيد مارتينو ميللي، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي الإنمائي، والسيد أحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"، والدكتورة هبة سلامة، وكيل كلية الزراعة بالشاطبي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلي وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي.

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وفي كلمته رحب الدكتور قنصوه بضيوف الاجتماع الذى تستضيفه جامعة الإسكندرية، بعد إختيار كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية كمقر لاستضافة المركز الخدمي التعليمي لسلسلة قيمة طماطم المصنعة في مصر، موضحاً أنه يتم تطوير نموذج العمل بالمركز بعد تنفيذ أعمال الإصلاحات والتجهيزات الإنشائية لاستضافة خط الإنتاج الخاص بالمركز الخدمي التعليمي لسلسلة قيمة الطماطم.

وأكد د. قنصوه أن جامعة الإسكندرية تدعم كافة البحوث التطبيقية وتتبنى اقتصاد المعرفة الذى يدعم الإقتصاد المصري في ظل الجمهورية الجديدة، من خلال تطبيق مخرجات البحوث وتشجيع الباحثين فى مختلف التخصصات وتقديم المبادرات لتمويل مشروعاتهم البحثية التي تخدم الصناعة وتحقق قيمة مضافة لدعم الاقتصاد المصرى أو تخدم المجتمع بصفة عامة.


فيما أشار الدكتور عمرو هزاع، إلى تنفيذ المشروع في مصر من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي الإنمائي AICS ، لافتاً أن المشروع جاء بهدف دعم وتطوير سلسلة القيمة الخاصة بالطماطم فى مصر بحيث تكون شاملة ومستدامة من خلال زيادة القيمة المضافة لها وتعزيز القدرات الفنية للشباب، وتوفير فرص التوظيف وفرص المشروعات، وأشار إلى أهم إنجازات المشروع وهى استقدام 7 أصناف من طماطم التصنيع من احد الشركات الإيطالية عن طريق أحد وكلائها في مصر، حيث يتم حاليا إجراء التجارب الحقلية علي هذه الأصناف.

  
فيما أكد الدكتور محمد بهي الدين، أن المشروع بدأ منذ 18 شهراً، بعد فوز جامعة الإسكندرية بتنفيذ المشروع من ضمن 6 جهات تقدمت لهذا المشروع،  حيث تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل داخل كلية الزراعة وبعض مراكز إنتاج الطماطم بالنوبارية مع المزارعين والمصنعين، لتعريفهم بالمشروع ومواصفات ثمار الطماطم المطلوبة للتصنيع، مشيراً إلى توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، فى هذا الصدد بإعداد موقع مخصص للمشروع بكلية الزراعة، وأضاف أن الجانب الإيطالي سيقوم بتوريد خط الإنتاج خلال الأشهر القلية القادمة، وقال أن المشروع يهدف إلى تدريب طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا كأحد مخرجات المشروع، فضلاً عن التعاون مع الشركات الزراعية المنتجة للطماطم وتدريب صغار المنتجين.


وأشارت الدكتورة هبة سلامة أن المشروع يهدف إلى توفير فرص تدريب للعاملين في قطاع انتاج وتصنيع منتجات الطماطم، فضلاً عن بحث إنشاء مصنع مجهز لانتاج العديد من منتجات الطماطم (30 منتج) نتيجة أبحاث قامت بها كلية الزراعة الشاطبي بجامعة الإسكندرية، حيث سيتم تصنيع بعض المنتجات لأول مرة داخل جامعة الإسكندرية.

الاسكندرية الإقتصاد المصرى البحوث التطبيقية الدراسات العليا والبحوث الدكتور عبد العزيز قنصوه التنمية الشاملة والمستدامة الصناعة والزراعة المشروعات التنموية

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