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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية: تكاثر السحب المنخفضة وهناك فرصة لسقوط الأمطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، أن هناك تكاثر لبعض السحب المنخفضة والمتوقع خلال الساعات القادمة أن  يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

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وأشارت الشركة في بيان إلى أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا يصاحب ذلك نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة.

 

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

 

الاسكندرية السحب المنخفضة السواحل الشمالية الصرف الصحى الوجه البحرى أمطار خفيفة تكاثر السحب

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