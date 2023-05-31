الإعلام الجديد تحديات مهنية واجتماعية .. ندوة بـ مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الإستراتيجية ندوة بعنوان "الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية"، الثانية عشرة ظهرًا اليوم بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات المكتبة.



جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور؛ سامي عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي الدكتور محمد عبده؛ مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري،والأستاذ الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الإذاعية القديرة إيناس جوهر؛ رئيسة الإذاعة الأسبق وأحد أهم رموز الإعلام في مصر.

ندوة تحديات الإعلام



الإعلام بعد 30 عاما

وقال الدكتور أحمد زايد أن هناك نمط جديد من الإعلام يفتح الأفق لكل الطبقات من الناس وذلك من خلال أدوات تكنولوجية بسيطة وسهلة مما يخلق شكل جديد للمجتمع فهو يعمل على تكسير كل الحدود التي عرفتها المجتمعات فيستطيع الشخص من خلاله أن يقول أي شيء يعبر الحدود من خلاله كما يقول علماء الاجتماع في شرحهم لأخلاقيات ما بعد الحداثة، أما النمط القديم من الإعلام فهو يرسل لنا رسائل نستقبلها كما هي وهو الذي كما قال بعض علماء الاجتماع يساهم في حالة من الهيمنة.



الدكتور أحمد زايد

وأشار زايد أن هناك تحدي خطير جدًا وهو شكل المجتمع في المستقبل بعد ثلاثين عامًا والناتج عن تحديات الإعلام الجديد فكيف سيكون، وأن التحدي الأخطر على الإعلام القديم فمن الممكن أن يختفي تمامًا فأخشى أن المذيعين في المستقبل لن يكونوا موجودين بهذا النمط فيجب من الآن أن نستعد لشكل مجتمع في المستقبل يختلف تمامًا عن الموجود الآن.

وأعربت الإعلامية إيناس جوهر عن سعادتها بتواجدها في هذه الندوة اليوم على هامش احتفالات عيد الإعلام مؤكدة أن الإعلام صوت المواطن والمرآة التي تنعكس فيها حركة التنمية وتثقيف الشعب بأخلاقيات المهنة.

ايناس جوهر



الإعلام و السوشيال ميديا

وقال الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أن المدرسة الإعلامية في مصر منفصلة تماما عن المدرسة الاجتماعية برغم أن قضايا الإعلام قضايا اجتماعية ويجب أن نشترك في بحثها وتناولها مشيرًا أنه يتم نشر الشائعات والأكاذيب على وسائل التواصل الإجتماعي عبر نشر الصور والتعليقات والتغريدات ولكن هناك فرق بين الشائعة كمعلومة والخبر الكاذب.

أخلاقيات الإعلام

وقال الاعلامي الدكتور محمد عبده؛ مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري، ان الرئيس الفرنسي شارل ديجول كانت له مقولة شهيرة جدًا وهي " ما لا يمر عبر شاشة التليفزيون كأنه لم يحدث" وقياسًا على هذه المقولة يمكن نقول "مالا يمر عبر منصات التواصل الاجتماعي كأنه لم يحدث" فوسائل التواصل أصبحت مرآة التجلي سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا مؤكدا على ما ذكره الدكتور أحمد زايد والدكتور سامي عبد العزيز أن السمة الأساسية والأهم للإعلام الجديد أن الانسان قادر على أن يقول ما يريد ولا يوجد احتكار للمعلومة التي أصبحت متاحة.

الاعلامي محمد عبده

وتأتي الندوة في ضوء ما يثيره الإعلام الجديد من قضايا وتحديات، فبقدر تطور وسائل الإعلام وأدواته على نحو غير مسبوق، بقدر ما تتصاعد التحديات الناتجة عن هذا التطور؛ فرغم أن التغير أو التحول في أي مجال يحتاج إلى أعوام كي نستشعر آثاره، إلاأن التطور الحادث في الإعلام بتقنياته الحديثة ووسائله المتطورة بات ينعكس بسرعة تفوق إدراك البشر حيث تنتقل آثاره في أيام وأسابيع قليلة وتطرح تحديات كثيرة على جوانب عِدة.