مدير مكتبة الإسكندرية: الإعلام يفتح الأفق لكل الطبقات في المجتمع

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك نمطا جديدا من الإعلام يفتح الأفق لكل الطبقات من الناس وذلك من خلال أدوات تكنولوجية بسيطة وسهلة مما يخلق شكلا جديدا للمجتمع فهو يعمل على تكسير كل الحدود التي عرفتها المجتمعات فيستطيع الشخص من خلاله أن يقول أي شيء يعبر الحدود من خلاله.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية" نظمتها، مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الإستراتيجية، وذلك بحضور الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي الدكتور محمد عبده؛ مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري، والدكتور سعيد المصري؛ أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الإذاعية القديرة إيناس جوهر؛ رئيسة الإذاعة الأسبق وأحد أهم رموز الإعلام في مصر.

وأضاف زايد أن هناك تحدي خطير جدًا وهو شكل المجتمع في المستقبل بعد ثلاثون عامًا والناتج عن تحديات الإعلام الجديد فكيف سيكون، وأن التحدي الأخطر على الإعلام القديم فمن الممكن أن يختفي تمامًا فأخشى أن المذيعين في المستقبل لن يكونوا موجودين بهذا النمط فيجب من الأن أن نستعد لشكل مجتمع في المستقبل يختلف تمامًا عن الموجود الان.

وأعربت الإعلامية إيناس جوهر عن سعادتها بتواجدها في هذه الندوة اليوم فأنها تأتي على هامش احتفالات عيد الإعلام مؤكدة أن الإعلام هو صوت المواطن والمرآة التي تنعكس فيها كل حركة لتنمية وتثقيف الشعب ولكن بأخلاقيات المهنة.