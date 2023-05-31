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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دحيحة الإسكندرية.. "ندى" تكشف سر حصولها على 100% في الشهادة الإعدادية

ندى الأولى على الإسكندرية
ندى الأولى على الإسكندرية ووالدتها

أعربت ندى صالح عباس، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية، عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول بالإسكندرية، مؤكدة أنها لم تكن متفاجئة بالنتيجة، رغم الضغط العصبي الذي كانت تعاني منه أثناء فترة الامتحانات.

وفي حوارها مع موقع صدى البلد، تقدمت ندى بالشكر والتقدير إلى والديها باعتبارهما أكبر داعمين لها، كما تقدمت بالشكر إلى جميع مدرسيها، وإلى مديرة المدرسة، مشيرة إلى أنها تعيش حالة من السعادة لا توصف بعد إعلان النتيجة بعد معاناة الامتحانات وخاصة في مادة الدراسات التي كانت صعبة.

وأوضحت أنها لم تراجع حلولها في مادة الدراسات في ختام امتحانات الإعدادية، ولكنها كانت واثقة في أن مجهودها ومجهود والديها لن يضيع، مضيفة أن فرحتها مضاعفة لأنها استطاعت أن تدخل الفرحة على أهلها ومدرسيها.

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية ورابط النتيجة

وأضافت أنها تحلم بدخول القسم العلمي، وتحديدًا علمي علوم لتلتحق بكلية طب الأسنان تحقيقًا لرغبة جدتها التي تحلم بأنها تراها طبيبة.

وذكرت والدة ندى، لصدى البلد، أنها كانت دائمًا من الأوائل، وأنها كانت على ثقة في أن الله لن يضيع مجهودها وستكون من أوائل المحافظة.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث حصل ٣٨ طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، وذلك بعد اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت نحو 83.9%، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 103 آلاف و119 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

الاسكندرية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية الدرجة النهائية امتحانات الاعدادية

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