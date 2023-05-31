عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا والإعلام.. توصيات الخبراء لضبط أخلاقيات المهنة في ندوة مكتبة الإسكندرية

ندوة مكتبة الأسكندرية
ندوة مكتبة الأسكندرية

عقدت مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة حول وضع الإعلام والتي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في المكتبة وتحمل عنوان الإعلام الجديد.. تحديات مهنية واجتماعية،بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات المكتبة.

وشهدت الندوة حضور كبير من المتخصصين في الاعلام على رأسهم الإذاعية إيناس جوهر رئيسة الاذاعة الأسبق والتي أدارت الندوة ، كما شارك الدكتور سامي عبد العزيزعميد كلية الاعلام الأسبق.


 

ندوة الاعلام الجديد 

كما شارك في الندوة الدكتور الإعلامي محمد عبده ، و الدكتور سعيد المصري  أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

 

وحضر الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية ، و الذي حذر من شكل الاعلام المستقبلي متوقعا انه سيختفي منه المذيعين و التلفزيون، وسيتحول تماما المشهد الاعلامي خلال السنوات المقبلة ، بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

اما الاذاعية ايناس جوهر ، فقالت ان الاعلام هو صوت المواطن و المرآة التي تعكس مشاكل المجتمع ، لكن مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بهذه القوة الحالية ، اصبحت بمثابة الإعلام الموازي و يحتاج لقواعد جديدة للتغلب عليه ، قائلة : اي واحد معاه موبيل بيفتحه و يطلع يقولنا اي حاجة “.
 

من ناحية اخرى قال الدكتور سعيد المصري استاذ الاجتماع ان وسائل التواصل الاجتماعي رغم انها فتحت افاقا واسعة للتواصل لكن لها تأثير كبير سلبي على العلاقات الزوجية وسببت هدم زيجات كثيرة ، وتسببت ايضا في نشر الاشاعات و الاكاذيب واصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للمعلومات غير المؤكدة .

كما تحدث الاعلامي محمد عبده عن الكثير من مشاكل  مواقع التواصل الاجتماعي بشكلها الحالي ، واصبحت مصدر من مصادر التشهير و التجريح و مضمونها يميل للفضائح اكثر ، و لا توجد بها لغة حوار تماما .


 

واضاف عبده ان هناك تدني في اخلاقيات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و يتم استخدامها بشكل خاطيء وباسلوب لا علاقة له بأخلاقيات الاعلام .

أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أزمات مكتبة الإسكندرية إيناس جوهر عيد الاعلاميين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوما جديدة بهذه الأماكن.. إزاي تشتري؟

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة وخطة تطوير .. ختام اجتماعات مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

ترشيحاتنا

الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ممثل التنسيقية يطالب بإقرار المجلس الأعلى للتعليم لـ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

الحكومة : التعاقد مع شركة تشيكية لتنفيذ عَمرة لـ280 جرار سكة حديد

أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي كلمة السر وقاطرة التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ