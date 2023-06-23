محافظ الإسكندرية: ضبط 5 مخابز و7 محلات جزارة مخالفة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.



وأوضح الشريف؛ أن فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأسبوعين الماضين بالمرور على 526 منشأة تجارية وتحرير 84 محضر للمنشآت المخالفة، لافتا إلى أنه تم ضبط 5 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 محلات جزارة للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار بمحطة مصر والحضرة والعجمى، بالإضافة إلى تحرير محاضر لـ26 محل ومطعم قاموا بتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المعلن.

وفي السياق ذاته؛ أشار المحافظ أنه خلال الحملات تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة محرم بك لحيازة (10) كراتين كبدة بقري زنة الكرتونة 20 كجم، و (2) كرتونة لحمة زنة الواحدة20 كجم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها، كما تم ضبط 3 محلات لبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقتي النهضة والشاطبي .

ومن جانبه؛ أشار اللواء محمد أبو كيلة، إلى أنه خلال الحملات تم ضبط (40) محل لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر لها بالإضافة إلى التحفظ على عدد (969) علبة سجائر مجهولة المصدر. لافتا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المواطنين لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أى ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين وهو 19588 .

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في منافذ بيع السلع، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ الغير ملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر مناسب يراعي جميع الفئات.