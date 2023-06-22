عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يجتمع بممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمناقشة التحول الأخضر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي بممثلي منظمة التعاون والتنمية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تبذل كافة الجهود للانتقال إلي موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمي التحول الأخضر.

وقال اللواء محمد الشريف إن الاقتصاد الأخضر ظهر استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة.  

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية اتخذت عدة خطوات في مجال النمو الأخضر لعل أهمها؛مشاركة المحافظة في مبادرة القرية الخضراء و اختيار قرية   " أبو صير - كنموذج للقرى الخضراء و تحقيق معايير التوافق الأخضر ، فضلًا عن عمل المحافظة على تطهير بحيره مريوط في مجال الحفاظ على النظام البيئي ، كما نفذت المحافظة  إستراتيجية  إدارة مياه الأمطار ضمن جهودها للحفاظ علي الموارد المائية.

اليوم.. افتتاح معرض فرصتي بشاطئ المندرة المجاني شرقي الإسكندرية

تعرف على توصيات مؤتمر "المجتمع المدني" بمكتبة الإسكندرية

كما شاركت المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر دورتين متتاليتين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وتعزيز جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ، وفي إطار مبادرة 100مليون شجرة تم توريد و زراعه 96 ألف شجرة مثمرة و غير مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدني كما تم  توريد 200 ألف شجرة مثمرة و غير مثمرة في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي.


وخلال اللقاء استعرض المحافظ جزء من جهود المحافظة لإطلاق العديد من المبادرات للحد من التلوث من بينها :
مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام" والتي تم تعميمها على الجهات الحكومية والشواطئ و تنظيم عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع المجتمع المدني و عدد 40 غطاساً لإزالة المخلفات البلاستيكية .
كما تتعاون المحافظة مع جهات البحث العلمي وخبراء التغيرات المناخية حيث تم تشكيل لجنة التغيرات المناخية برئاستنا لبحث و دراسة التغيرات المناخية و آثارها .

كما أوضح المحافظ أن مدينة الإسكندرية تُعد أول محافظة تنشئ مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، 
 بالإضافة  إلي استخدام الطاقة النظيفة في عدة مجالات ومنها 
استخدام أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المحاور الرئيسية واستخدام الاتوبيسات الكهربائية للتقليل من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلي التوسع في تحويل عدد من المركبات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الاحفوري للمساهمة في تحسين جودة الهواء.

الاسكندرية 100مليون شجرة أكياس البلاستيك الأزمات العالمية الاقتصاد الاخضر البعد البيئى التحول الاخضر التغيرات المناخ التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

السيسي: مصر اتخذت خطوات جدية لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية

محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران لمناقشة المصالح المشتركة

عملات أجنبية وزواج عرفي.. تفاصيل جديدة في قضية طبيب الساحل

السيسي: إطلاق برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.. ونساهم بقوة في عملية التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ