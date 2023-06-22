محافظ الإسكندرية يجتمع بممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمناقشة التحول الأخضر

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تبذل كافة الجهود للانتقال إلي موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمي التحول الأخضر.

وقال اللواء محمد الشريف إن الاقتصاد الأخضر ظهر استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية اتخذت عدة خطوات في مجال النمو الأخضر لعل أهمها؛مشاركة المحافظة في مبادرة القرية الخضراء و اختيار قرية " أبو صير - كنموذج للقرى الخضراء و تحقيق معايير التوافق الأخضر ، فضلًا عن عمل المحافظة على تطهير بحيره مريوط في مجال الحفاظ على النظام البيئي ، كما نفذت المحافظة إستراتيجية إدارة مياه الأمطار ضمن جهودها للحفاظ علي الموارد المائية.

كما شاركت المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر دورتين متتاليتين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وتعزيز جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ، وفي إطار مبادرة 100مليون شجرة تم توريد و زراعه 96 ألف شجرة مثمرة و غير مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدني كما تم توريد 200 ألف شجرة مثمرة و غير مثمرة في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي.



وخلال اللقاء استعرض المحافظ جزء من جهود المحافظة لإطلاق العديد من المبادرات للحد من التلوث من بينها :

مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام" والتي تم تعميمها على الجهات الحكومية والشواطئ و تنظيم عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع المجتمع المدني و عدد 40 غطاساً لإزالة المخلفات البلاستيكية .

كما تتعاون المحافظة مع جهات البحث العلمي وخبراء التغيرات المناخية حيث تم تشكيل لجنة التغيرات المناخية برئاستنا لبحث و دراسة التغيرات المناخية و آثارها .

كما أوضح المحافظ أن مدينة الإسكندرية تُعد أول محافظة تنشئ مصنع لتدوير المخلفات الصلبة،

بالإضافة إلي استخدام الطاقة النظيفة في عدة مجالات ومنها

استخدام أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المحاور الرئيسية واستخدام الاتوبيسات الكهربائية للتقليل من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلي التوسع في تحويل عدد من المركبات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الاحفوري للمساهمة في تحسين جودة الهواء.