تعرف على توصيات مؤتمر "المجتمع المدني" بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية مؤتمر "المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة"، اليوم الأربعاء، والذي أقيم على مدار يومين، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وجه الدكتور أحمد زايد الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التي افتتحت المؤتمر أمس الثلاثاء، وكل المشاركين في المناقشات الثرية التي شهدتها الجلسات المقامة على هامش المؤتمر.



وأكد زايد أن المكتبة تضطلع بدورها دائمًا كحاضنة فكر وشراكة وتواصل بين كافة القطاعات. وأشاد زايد بالمؤتمر، واقترح أن يتم تنظم مؤتمر للشراكة بشكل دائم.

وأصدر المؤتمر عدة توصيات؛ منها: وضع آلية حوار دائمة تجمع بين الجمعيات والحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعين الخاص والبحثي. ووضع آليات للمحاسبة المالية والفنية تخص كل الأطراف الشريكة. كما أكد أن تنمية الجمهورية الجديدة تتطلب شراكة جديدة وفعالية وحيوية تضاف للمجتمع المدني في كافة المجالات الخدمية والحقوقية واحترام التعددية وحقوق الإنسان.

وأكد المؤتمر على التوصية الصادرة عن المؤتمر السابق بإنشاء أكاديمية وطنية للعمل الأهلي ولتدريب كوادر العمل الأهلي، وإنشاء صندوق مالي يضمن تكافل الجمعيات على انتشارهم في مختلف المحافظات.