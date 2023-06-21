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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس البنك الزراعي المصري تعزيز سبل التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس البنك الزراعي المصري

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ولفيف من قيادات البنك، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالتعاون المثمر والبناء ما بين محافظة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري، وثمن دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

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هذا وقد قام محافظ الإسكندرية ورئيس البنك الزراعي المصري، بتسليم عدد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بونات مالية لصرف لحوم وسلع غذائية. وذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر، قام اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة السيد/ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بمعاينة عدد من الأماكن بمشروع تطوير حلقة السمك، والمقرر تخصيصها لإقامة فروع للبنوك بها، وذلك على هامش جولة المحافظ الميدانية اليوم لمتابعة آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك.

وأوضح اللواء/ محمد الشريف أنه حرصا على تقديم كافة التسهيلات والدعم للصيادين وتجار حلقة السمك والمترددين عليها ، فقد تم تخصيص عدد من الأماكن بمشروع حلقة السمك لإقامة فروع للبنوك بها.

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