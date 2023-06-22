اليوم.. افتتاح معرض فرصتي بشاطئ المندرة المجاني شرقي الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنظيم معرض “فرصتي”، اليوم الخميس ٢٢ يونيو الجاري من الساعة ٣ عصرا وحتى ٧ مساء على شاطئ المندرة المجاني.

وأوضح الشريف أنه بعد نجاح المعارض التى أقيمت على شواطئ الإسكندرية للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية، فإنه من المقرر إقامة معرض (فرصتي) بالتعاون بين المحافظة الإسكندرية ممثلة في (وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان) والإتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ)وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

ودعا المحافظ الجميع لدعم العارضين والذين يبلغ عددهم ٢٢ عارض ( ١٥ عارض مصري، و٧ عارض من اللاجئين) والعمل على توفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة. لافتاً إلى أنه سيتم عرض (المشغولات اليدوية_ المأكولات_ ملابس)، متمنيا التوفيق لجميع العارضين.

يأتي هذا استكمالا لسلسلة المعارض التي تُقام لدعم المشروعات الصغيرة وللتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية