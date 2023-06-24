الشريف يهنئ تجارية الإسكندرية لحصولها على جائزة أفضل غرفة في العالم

قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدي، وذلك في ختام الكونجرس العالمي للغرف الثالث عشر الذي أقيم في جينيف بسويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم.

وثمن اللواء محمد الشريف الدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدعم والرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين أثناء الكونجرس العالمى في إحدى القارات بالتناوب.

وتقدمت غرفة الإسكندرية بملفها للمسابقة لتتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليتم اختيارها أولا من ضمن أفضل 4 غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الأسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم أمس الأول، الخميس، أثناء الكونجرس، ليتم المفاضلة بينهم أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبل لجنة التحكيم الدولية.