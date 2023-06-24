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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية للعاملين بشركة نظافة

قافلة طبية بصحة الإسكندرية
قافلة طبية بصحة الإسكندرية

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة، قافلة طبية مكبرة للعاملين باحدى الشركات، المسئولة عن منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة وحمله 100 يوم صحة تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وذكر المركز الإعلامي للشركة في بيان بناءً علي التنسيق والتعاون المشترك مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تم تنفيذ حملة طبية مكبرة داخل مقر إدارة الشركة، شملت إجراء العديد من الفحوصات الطبية المتنوعة وحملة للتبرع بالدم.

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 أكد أحمد شحاتة رئيس المركز الإعلامي للشركة أن الحملة مستمرة لمدة 3 أيام لاستيعاب أكبر عدد من العاملين بمنظومة النظافة وذلك للاطمئنان علي صحتهم وسلامتهم تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الشركة للاهتمام بالعنصر البشري كونه أحد أهم مقومات قيام المنظومة الذي وجب حمايته و الاطمئنان عليه بشكل دوري.

يأتي هذا في إطار اهتمام الشركة وجهازها التنفيذي، بالصحة العامة وسلامة جميع العاملين داخل منظومة إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية. 

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