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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أقسام مستشفى العجمي ويطمئن على تقديم الخدمة الطبية بها

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم؛ مستشفى العجمي التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كونها من أكبر المستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية بغرب المدينة.

جاء ذلك بحضور دكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية و الدكتورة أميرة طهيو  مدير مديرية الشئون الصحية  بالإسكندرية و  الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى.

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وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى التي تضم  ٢٦٣ سرير  ومكونة من  ٢٢ عيادة خارجية تشمل كافة  التخصصات، ومن الجدير بالذكر انه  تم انشاء  المستشفى عام ٢٠١٩،  حيث تخدم المرضى من ٥ محافظات هم  الإسكندرية و كفر الشيخ و مرسي مطروح، و الغربية والبحيرة.  

و تفقد الشريف، وحدة قسطرة القلب المجهزة لخدمة الأطفال والكبار والملحق بها غرفة عمليات تضم (٤ أسرة عناية قلب، و ١٠ أسرة عناية بما بعد العمليات لقسطرة الكبار)، وتضم المستشفي معمل مجهز باحدث الأجهزة  ، و بنك دم، وقسم طوارئ،  والعيادات الخارجية  التي تضم جميع التخصصات.

وعلى الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بوحدة الغسيل الكلوي المجهزة ب ٤٦ سرير وملحق بها وحدة معالجة مياه، كما تفقد قسم الولادة  وعناية الاطفال المبتسرين  والمكونة من   ٢٢ حضانة و ٨ أسرة رعاية أطفال  .

ومن جانبها، أوضحت دكتورة اميرة طهيو أن هناك خدمة جديدة تنفرد بها المستشفي  وهي :(التشخيص عن بعد)  لمساعدة جميع مستشفيات الجمهورية التي ليس بها استشاريين حيث  يتم تقديم المشورة من أطباء داخل المستشفى لحالات من خارج المستشفى وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم تقديم المشورة الطبية لها (٤٣٠٣ حالة)،  وهناك بروتوكول تعاون مع جميع اطباء  جامعة الإسكندرية لتقديم الاستشارات الطبية ، مضيفة  بأن المستشفى حصلت على المركز الأول لتقديم الاستشارات الطبية لجميع مستشفيات الجمهورية.

وفي ختام الزيارة ، اشاد محافظ الإسكندرية بالمستشفى و المستوي المتطور من الخدمات المقدمة للمرضي بها ، كما اشاد بانها كانت الافضل وقت جائحة كورونا  في استقبال وعلاج حالات العزل وثمن الدور الكبير الذي يقوم  به الطواقم الطبية بالمستشفي

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