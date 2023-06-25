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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بمرور 125 عاماً على إنشائه.. محافظ الإسكندرية يفتتح فرعًا جديدًا للبنك الأهلي|صور

افتتاح فرع جديد للبنك
افتتاح فرع جديد للبنك الأهلي بالاسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم  فرع البنك الأهلي المصري الجديد بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل، برفقة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، وذلك احتفالا بمرور ١٢٥ عامًا  علي افتتاح البنك الأهلي في مصر  .

وبهذا ينضم الفرع  الجديد للبنك الأهلي المصري إلى قائمة الفروع الموجودة بالإسكندرية والبالغ عددها ٤٥ فرعًا، ليكمل مسيرة العمل المصرفي بصفته واحد من أبرز المؤسسات المصرفية التى تقدم الخدمات المصرفية و الائتمانية للمواطنين والمؤسسات والهيئات والشركات ليصل عدد فروع البنك على مستوي الجمهورية إلى ٦٢٣ فرعًا جميعها تعمل  بشكل  تكنولوجي متطور  يضمن التيسير على العملاء وتوفير الوقت.

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وعقب الإفتتاح تفقد  محافظ الإسكندرية أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء ويضم الفرع الجديد  مبني  ٣ طوابق ،  الطابق الأرضي به خدمة العملاء و الطابقين الأخرين مكاتب إدارية ويقع  على مساحة ٢١٠٠ م

وفي السياق ذاته،  شهد محافظ الإسكندرية إعادة افتتاح (فرع طوسون) بشارع طوسون بمحطة الرمل بعد تطويره وهو فرع  أثري  يصل عمر المبني إلى ١٢٠ عام وهو مكون من طابق أرضي وطابق  علوي ويقع على مساحة ١٨٠٠ م ، وثمن المحافظ على أعمال التطوير التي حافظت  الطابع التراثي والتاريخي للمبنى.


وأشاد "الشريف " بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام، مؤكداً  ضرورة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام الشباب، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي إهتماماً كبيراً بدعم الشباب.
جاء ذلك بحضور يحي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، وداليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وكريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية ووليد عبد السلام مدير عام فروع منطقه الإسكندرية و البحيرة.

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