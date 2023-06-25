نادي سينما أوبرا الإسكندرية يختتم موسمه الفني بموسيقي في بر مصر

اختتم نادي سينما أوبرا الإسكندرية موسمه الفني بموسيقي بعرض فيلم موسيقي في بر مصر "الزمان" الذي نال إعجاب الجمهور، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقي.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة فنية بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتور مدحت عبد السميع حشاد أستاذ بقسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقي العربية "أكاديمية الفنون" وأدارت الندوة الإعلامية مني حجاب.

وفي بداية الندوة، عبرت الدكتورة رانيا يحي عن سعادتها ب تواجدها بالإسكندرية والتي وصفتها بأنها عاصمة الثقافة والفنون في مصر.

وتحدثت عن فيلم اليوم بأنه تجربة فنية متميزة من خلال فكرته التي تمثل رحلة عبر الزمان وتصور مسيرة الموسيقي منذ بدايتها بدء بالحضارة الفرعونية التي علمت العالم بأجمعه كل أشكال العلوم والفنون وحتي العصر الحالي.

وأشارت إلى مراحل الإزهار التراجع في الموسيقي التي ظهرت بالفيلم كما تحدثت فنان الشعب سيد درويش الذي كان له الدور الأول والنقلة الحقيقة في تطور الموسيقي.

وتحدث الدكتور مدحت عبد السلام عن رؤيته لفكرة الفيلم وكيف عبرت الموسيقي عن ثقافات الشعوب بداية من قدماء المصريين مرورا ب الموسيقار داوود حسني والشيخ سيد درويش ثم عهد السيدة أم كلثوم و الموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وكيف أثرت الموسيقي على مصطلحات المجتمع وثقافته وتعاملاته.

يوثق فيلم موسيقي في بر مصر (الزمان) تطور الموسيقي المصرية زمنيا منذ عهد الفراعنة مرورا بأهم المحطات في تاريخها ووصولا للعصر الحديث منذ بدايات القرن العشرين، وحتي الآن مع التركيز علي أهم التجارب الموسيقية والغنائية في الموسيقي المصرية.

يذكر الى انه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامي ٢٠١٨..٢٠١٩ بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية. . وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.