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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. كرنفال فني لطلاب عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تقيم جامعة عين شمس غداً الإثنين الموافق 26 من يونيو كرنڤالًا فنيًا احتفالاً بانتهاء العام الجامعي.. ويُحيي الحفل ثلاثة من كورالات الجامعة وهم "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويشهد الحفل الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة ولفيف من قيادات الجامعة والطلاب، وذلك بمناسبة انتهاء العام الجامعي ليكون تقليدًا مميزًا لجامعة عين شمس فى احتفال طلابها بانتهاء عام جامعى.

الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود المتيني كورال روح الشرق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم محمود المتيني رئيس الجامعة

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