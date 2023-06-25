شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2023 حول امتحان مادة الكيمياء لطلبة الصف الثالث الثانوي في أيام الامتحانات في محافظة الجيزة.

وأمام مدرسة الأورمان بالدقى تباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الكيمياء، وأكدت عدد من الطالبات أن الامتحان كان يحتاج الي وقت أطول في الإجابة عن كافة الأسئلة.

وقال طالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الكيمياء بالنسبة له جاء صعبًا، وفيه أسئلة كثيرة، مشيرة إلى أن الوقت لم يكن كافيًا لكل هذه الأسئلة.

وأضاف طالب آخر، أن امتحان الكيمياء جاء بين السهل والصعب، ولكن كان فيه الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير طوال الوقت، ولكن الوقت لم يكن كافيًا ويحتاج أكثر من 3 ساعات، الوقت المحدد للامتحان.

وأوضح طالب أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وبه بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتميز.

تمكّن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المضبوط ، وسيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.