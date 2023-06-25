صعب وشكاوى الطلاب صحيحة.. معلم كيمياء يكشف مفاجآت عن امتحان الثانوية العامة

حسم إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء الجدل المثار بشأن شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم.

حيث قال إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء: امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم: بخلاصة شديدة، هو عبارة عن مجموعة أسئلة لكل سؤال مجموعة أفكار.



وأضاف إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء: أن امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم ليس بسهل، بل يحتاج إلى وقت أكبر من ٣ ساعات، ويحتاج إلى تركيز أكبر من الطلاب داخل اللجان من وجهة نظرى المتواضعة.



واستكمل إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء تحليله لـ امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم قائلا: هذا الامتحان كان يجب تقسيم أسئلته على امتحانات الخمس سنين القادمة “مينفعش كلهم يبقوا فى امتحان واحد”.



وأخيرا قال إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء لطلاب الثانوية : امتحان الكيمياء اليوم صعب على الجميع وليس عليك بمفردك، لا تفكر فيما مضى، وانتبه إلى باقى المواد ، وربنا معاكم ويفرحكم و يعوضكم عن كل دا بالخير.



وكان قد أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ، امتحان الكيمياء ، وخرج معظم الطلاب بشكاوى عديدة من صعوبة امتحان الكيمياء و احتياجه لوقت أطول.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.