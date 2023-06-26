اليوم.. احتفال طلاب عين شمس بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران

تقيم جامعة عين شمس اليوم الإثنين الموافق 26من يونيو كرنڤال فنى إحتفالاً بإنتهاء العام الجامعي. يحي الحفل ثلاثة من كورالات الجامعة وهم "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يشهد الحفل الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة ولفيف من قيادات الجامعة والطلاب.

وذلك بمناسبة إنتهاء العام الجامعي ليكون تقليد مميز لجامعة عين شمس فى إحتفال طلابها بإنتهاء عام جامعى