مؤتمر عن الإصابات وكسور الأطفال والمراهقين بقسم جراحة العظام بطب عين شمس

افتتح الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور الظاهر حسن رئيس قسم العظام بطب عين شمس الدكتور طارق حسن عبدالعزيز رئيس وحدة جراحة عظام الأطفال بطب عين شمس ، ا.د هاني موافي رئيس جمعية جراحة العظام المصرية مؤتمر عن الإصابات و كسور الأطفال و المراهقين ، والذي نظمه قسم جراحه العظام بطب عين شمس بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

شارك في المؤتمر الذى أقيم يومي الخميس والجمعة ٢٢-٢٣ /٦ بمركز التطوير و التدريب أعضاء هيئة التدريس بالقسم و شباب الأطباء و عدد كبير من المحاضرين من مختلف جامعات و المعاهد التعليمية.

أشاد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتاريخ قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الارتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكدا أن الجامعة وكلية الطب دائما ما تواكب كافة التطورات والأحداث العالمية، وأن الكلية تدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية.

وأكد ا.د الظاهر حسن رئيس القسم أن المؤتمر يتناول أحدث الطرق في علاج كسور الاطفال و المراهقين و شكر الكلية و الجامعة علي دعمهما المستمر للقسم.

وأشاد الدكتور طارق حسن عبدالعزيز بدعم ا.د. الظاهر حسن للبحث العلمي و الجانب الأكاديمي وأشاد بالمجهود الرائع الذي قام به ا د شادي سمير في تنظيم المؤتمر و توجه ايضا بالشكر للكلية والجامعة علي الدعم المستمر.

تم تنظيم عدد من ورش العمل علي هامش المؤتمر برعاية ا د طارق حسن عبد العزيز و ا د شادي سمير تناولت احدث انواع المثبتات الخارجية TL-HEX و الذي يتم استخدامه في إصلاح التشوهات و الكسور المعقدة ( و جدير بالذكر أن هذا الجهاز قد تم إدخاله حديثا في مستشفي عين شمس التخصصي) و يتميز هذا الجهاز بالإصلاح متعدد المحاور النشوه بمساعدة برنامج كمبيوتر خاص كما يتميز بخفة الوزن و قلة الحجم مقارنتا بأجهزة التثبيت الخارجي الأخري.

كما تم تنظيم ورشة عمل أخري لإصلاح تشوهات اعلي عظمة الفخد باستخدام احدث انواع الشرائح ذاتية الغلق.

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