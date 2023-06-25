عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر عن الإصابات وكسور الأطفال والمراهقين بقسم جراحة العظام بطب عين شمس

طب عين شمس
طب عين شمس

افتتح  الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور الظاهر حسن رئيس قسم العظام بطب عين شمس الدكتور  طارق حسن عبدالعزيز رئيس وحدة جراحة عظام الأطفال بطب عين شمس ، ا.د هاني موافي رئيس جمعية جراحة العظام المصرية مؤتمر عن الإصابات و كسور الأطفال و المراهقين ، والذي نظمه قسم جراحه العظام بطب عين شمس بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

 

شارك في المؤتمر الذى أقيم يومي الخميس والجمعة  ٢٢-٢٣ /٦ بمركز التطوير و التدريب أعضاء هيئة التدريس بالقسم و شباب الأطباء و عدد كبير من المحاضرين من مختلف جامعات و المعاهد التعليمية.

 

أشاد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتاريخ قسم جراحة العظام  بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الارتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكدا أن  الجامعة وكلية الطب دائما ما تواكب كافة التطورات والأحداث العالمية، وأن الكلية  تدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية.

txt

غدًا.. كرنفال فني لطلاب عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران

txt

امتحانات الثانوية العامة 2023.. طلاب الأدبي بالجيزة: الجغرافيا أحلى عيدية

وأكد ا.د الظاهر حسن رئيس القسم أن المؤتمر يتناول أحدث الطرق في علاج كسور الاطفال و المراهقين و شكر  الكلية و الجامعة علي دعمهما المستمر للقسم.

 

وأشاد الدكتور طارق حسن عبدالعزيز بدعم ا.د. الظاهر حسن للبحث العلمي و الجانب الأكاديمي وأشاد بالمجهود الرائع الذي قام به ا د شادي سمير في تنظيم المؤتمر و توجه ايضا بالشكر للكلية والجامعة علي الدعم المستمر.

 

تم تنظيم عدد من ورش العمل علي هامش المؤتمر برعاية ا د طارق حسن عبد العزيز و ا د شادي سمير تناولت احدث انواع المثبتات الخارجية TL-HEX  و الذي يتم استخدامه في إصلاح التشوهات و الكسور المعقدة ( و جدير بالذكر أن هذا الجهاز قد تم إدخاله حديثا في مستشفي عين شمس التخصصي) و يتميز هذا الجهاز  بالإصلاح متعدد المحاور النشوه بمساعدة برنامج كمبيوتر خاص كما يتميز بخفة الوزن و قلة الحجم مقارنتا بأجهزة التثبيت الخارجي الأخري.

 

كما تم تنظيم ورشة عمل أخري لإصلاح تشوهات اعلي عظمة الفخد باستخدام احدث انواع الشرائح ذاتية الغلق.

5bbc0b6f-036f-4cc8-ad51-463d1cc8feb3
5bbc0b6f-036f-4cc8-ad51-463d1cc8feb3
8e87d6a6-bfe4-4f3e-a58f-c8fe5d4fcca5
8e87d6a6-bfe4-4f3e-a58f-c8fe5d4fcca5
54f403d6-c622-45cb-8641-0448f31415d3
54f403d6-c622-45cb-8641-0448f31415d3
a78a871d-e55b-4054-bce1-c53849e7b423
a78a871d-e55b-4054-bce1-c53849e7b423
bac49086-60ea-47c1-8031-f5215f0cb21e
bac49086-60ea-47c1-8031-f5215f0cb21e
c67edffc-4ba6-4087-b8d0-cc8872dcf8a0
c67edffc-4ba6-4087-b8d0-cc8872dcf8a0
الدكتور علي الانور كليه الطب جامعة عين شمس جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية جراحة عظام الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

ترشيحاتنا

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

هل تنهار سلطة بوتين وتسقط مخابراته؟ هذا ما كشف عنه محللون

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ